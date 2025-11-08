У Варшаві закрили Центральний вокзал: в чому причина

У Варшаві тимчасово закрили Центральний вокзал. Пасажирів попереджають про зміни маршрутів і можливі затримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

З 8 по 16 листопада поїзди не зупинятимуться на Центральному вокзалі Варшави через роботи на колії. Проте торгові зони, наземні та підземні естакади будуть доступні.

Квитки також прийматимуться між перевізниками протягом цих днів.

Протягом цього часу буде проведено ремонт стін та кам'яних підлог вестибюля платформи, а також ремонт та модернізацію освітлення в головному залі, залі очікування та підземних переходах. Також буде проведено ретельне прибирання всього приміщення.

У цей час поїзди далекого прямування зупинятимуться на станціях Warszawa Zachodnia та Warszawa Wschodnia, а деякі потяги тимчасово будуть спрямовані на станції Warszawa Gdańska та Warszawa Główna.

Регіональні та приміські поїзди продовжуватимуть курсувати у звичайному режимі на так званій міжміській лінії, маршруті, що сполучає Варшаву Захід та Варшаву Схід, із зупинками у Варшаві Охота, Варшава Середмістя, Варшава Повісле та Варшава Стадіон. Крім того, окремі поїзди PKP Intercity також зупинятимуться на станції Warszawa Śródmieście.

Пасажири, які бажають дістатися з Варшави-Гданська до центру міста, повинні скористатися додатковою трамвайною лінією 77.

Потяги курсуватимуть між Ratuszowa-ZOO та PKP Służewiec, через Aleja Niepodległości та Aleja Jana Pawla II, з'єднуючи Центральний вокзал та Варшаву-Гданськ.