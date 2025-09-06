УЗ відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: повний перелік рейсів
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст країн Євросоюзу новою євроколією. У першій черзі – два потяги: до Братислави та Відня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці"
"З 12 вересня 2025 року з Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до міст Європейського Союзу – Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків було відкрито 5 вересня", - зазначили в УЗ.
Розклад руху поїздів:
- №961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.
- №146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень – Будапешт – Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода – о 22:35.
Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.
"З введенням нового розкладу в грудні передбачено зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом", - додали в компанії.
Що передувало
Нагадаємо, що вчора, 5 вересня, в Ужгороді відкрили ділянку євроколії. Місто стало першим обласним центром, який з'єднають одразу з чотирма містами країн Євросоюзу залізницею.
Віце-прем'єр із відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що довжина залізниці європейського стандарту від Ужгорода до Чопа становить 22 кілометри.
"Вже з 12 вересня звідси відправлятимуться потяги до Братислави, Кошиць, Будапешта та Відня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня", - додав він.
Наступним етапом стане продовження євроколії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізку Скнилів - Мостиська-2. Це відкриє прямий шлях від Львова до Польщі та інших країн ЄС. На ці проекти ЄС уже виділив 76 млн євро грантової підтримки.