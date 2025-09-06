ua en ru
УЗ відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: повний перелік рейсів

Субота 06 вересня 2025 10:30
УЗ відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією: повний перелік рейсів Фото: УЗ відкрила продаж квитків на прямі потяги до ЄС євроколією (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст країн Євросоюзу новою євроколією. У першій черзі – два потяги: до Братислави та Відня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці"

"З 12 вересня 2025 року з Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до міст Європейського Союзу – Братислави, Відня та Будапешта. Продаж квитків було відкрито 5 вересня", - зазначили в УЗ.

Розклад руху поїздів:

  • №961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.
  • №146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. Зворотний рейс поїзда №143 Відень – Будапешт – Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода – о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт booking.uz.gov.ua, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

"З введенням нового розкладу в грудні передбачено зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними. Це дозволить, наприклад, виїхати ввечері з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом", - додали в компанії.

Що передувало

Нагадаємо, що вчора, 5 вересня, в Ужгороді відкрили ділянку євроколії. Місто стало першим обласним центром, який з'єднають одразу з чотирма містами країн Євросоюзу залізницею.

Віце-прем'єр із відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що довжина залізниці європейського стандарту від Ужгорода до Чопа становить 22 кілометри.

"Вже з 12 вересня звідси відправлятимуться потяги до Братислави, Кошиць, Будапешта та Відня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня", - додав він.

Наступним етапом стане продовження євроколії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізку Скнилів - Мостиська-2. Це відкриє прямий шлях від Львова до Польщі та інших країн ЄС. На ці проекти ЄС уже виділив 76 млн євро грантової підтримки.

