В Варшаве закрыли Центральный вокзал: в чем причина

В Варшаве временно закрыли Центральный вокзал. Пассажиров предупреждают об изменениях маршрутов и возможных задержках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

С 8 по 16 ноября поезда не будут останавливаться на Центральном вокзале Варшавы из-за работ на путях. Однако торговые зоны, наземные и подземные эстакады будут доступны.

Билеты также будут приниматься между перевозчиками в течение этих дней.

В течение этого времени будет проведен ремонт стен и каменных полов вестибюля платформы, а также ремонт и модернизацию освещения в главном зале, зале ожидания и подземных переходах. Также будет проведена тщательная уборка всего помещения.

В это время поезда дальнего следования будут останавливаться на станциях Warszawa Zachodnia и Warszawa Wschodnia, а некоторые поезда временно будут направлены на станции Warszawa Gdańska и Warszawa Główna.

Региональные и пригородные поезда будут продолжать курсировать в обычном режиме на так называемой междугородной линии, маршруте, соединяющем Варшаву Запад и Варшаву Восток, с остановками в Варшаве Охота, Варшава Средместье, Варшава Повисле и Варшава Стадион. Кроме того, отдельные поезда PKP Intercity также будут останавливаться на станции Warszawa Śródmieście.

Пассажиры, желающие добраться из Варшавы-Гданьска в центр города, должны воспользоваться дополнительной трамвайной линией 77.

Поезда будут курсировать между Ratuszowa-ZOO и PKP Służewiec, через Aleja Niepodległości и Aleja Jana Pawla II, соединяя Центральный вокзал и Варшаву-Гданьск.