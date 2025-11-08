ua en ru
В Варшаве закрыли Центральный вокзал: в чем причина

Варшава, Суббота 08 ноября 2025 13:34
В Варшаве закрыли Центральный вокзал: в чем причина Фото: в Варшаве закрыли Центральный вокзал (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Карина Левицкая

В Варшаве временно закрыли Центральный вокзал. Пассажиров предупреждают об изменениях маршрутов и возможных задержках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

С 8 по 16 ноября поезда не будут останавливаться на Центральном вокзале Варшавы из-за работ на путях. Однако торговые зоны, наземные и подземные эстакады будут доступны.

Билеты также будут приниматься между перевозчиками в течение этих дней.

В течение этого времени будет проведен ремонт стен и каменных полов вестибюля платформы, а также ремонт и модернизацию освещения в главном зале, зале ожидания и подземных переходах. Также будет проведена тщательная уборка всего помещения.

В это время поезда дальнего следования будут останавливаться на станциях Warszawa Zachodnia и Warszawa Wschodnia, а некоторые поезда временно будут направлены на станции Warszawa Gdańska и Warszawa Główna.

Региональные и пригородные поезда будут продолжать курсировать в обычном режиме на так называемой междугородной линии, маршруте, соединяющем Варшаву Запад и Варшаву Восток, с остановками в Варшаве Охота, Варшава Средместье, Варшава Повисле и Варшава Стадион. Кроме того, отдельные поезда PKP Intercity также будут останавливаться на станции Warszawa Śródmieście.

Пассажиры, желающие добраться из Варшавы-Гданьска в центр города, должны воспользоваться дополнительной трамвайной линией 77.

Поезда будут курсировать между Ratuszowa-ZOO и PKP Służewiec, через Aleja Niepodległości и Aleja Jana Pawla II, соединяя Центральный вокзал и Варшаву-Гданьск.

Линия метро M1 и трамвайная линия 15 также будут обеспечивать сообщение с центром города.

Изменения в Укрзализныце

Напомним, что с декабря 2025 года между Германией и польско-украинской границей будут курсировать новые прямые поезда.

Кроме того, этой осенью "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда из Ужгорода в города стран Евросоюза по новой евроколее. В первой очереди - два поезда.

