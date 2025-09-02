Міжнародні маршрути з Німеччини до України через Польщу стануть частішими: розклад

З грудня 2025 року між Німеччиною та польсько-українським кордоном курсуватимуть нові прямі поїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання RAILMARKET.com.

З 14 грудня 2025 року зросте кількість прямих рейсів між Німеччиною та Польщею.

Кількість щоденних прямих рейсів між Німеччиною та Польщею зросте з 11 до 17, що становить приріст на 54%.

Нове розкладання передбачає курсування поїздів між Берліном і Варшавою кожні дві години. На цьому маршруті додадуть сьому пару поїздів, що має задовольнити зростаючий попит пасажирів та покращити сполучення між столицями двох країн.

Також з’явиться новий денний прямий маршрут Лейпциг – Вроцлав – Краків – Перемишль, який курсуватиме двічі на день у кожному напрямку. Один із поїздів прямуватиме до Перемишля, розташованого біля українського кордону. Це буде перший випадок, коли Лейпциг отримає прямий залізничний зв’язок з південною Польщею та прикордонним регіоном із Україною.

Завдяки узгодженим пересадкам у Лейпцигу мешканці Мюнхена, Нюрнберга та Франкфурта зможуть швидше добиратися до Вроцлава – подорож стане приблизно на дві години коротшою. Крім того, новий маршрут охопить зупинки у Хемніці та Дрездені.

У розкладі з’являться і нічні рейси. Євросіті-поїзд курсуватиме між Берліном і Перемишлем через Вроцлав і Краків, ще один нічний маршрут з’єднає Берлін і Хелм через Лодзь та Варшаву. Крім того, відомий поїзд «Chopin», який нині сполучає Мюнхен і Варшаву, отримає додаткові вагони, що прямуватимуть до Кракова та Перемишля. Це дозволить налагодити прямий нічний маршрут із півдня Німеччини до південної Польщі.

Час у дорозі між Лейпцигом і Вроцлавом становитиме близько трьох з половиною годин. А маршрут Берлін – Варшава, довжиною приблизно 570 км, і надалі обслуговуватимуть поїзди класу Eurocity, які здійснюють прямі рейси між двома столицями без зупинок.