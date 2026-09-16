"Далі тягнути уже немає куди": Марченко закликав Раду підтримати податок на посилки

"Я втретє, втретє стою на трибуні Верховної Ради із проханням підтримати дуже-дуже надзвичайно важливий законопроєкт, який є частиною наших міжнародних зобов'язань, який передбачає встановлення справедливих умов оподаткування", - сказав він.

Міністр підкреслив, що "далі тягнути нам уже немає куди". Він додав, що Україна зробила певні кроки для відтермінування видатків на грудень і зараз готується рішення, яке дозволить жити в умовах кризи ліквідності.

"Але це суттєво впливає на можливості центральних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів виконувати свої повноваження в умовах повномасштабної агресії. Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання", - зазначив Марченко.

За його словами, ціна питання на зараз - неотримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Законопроєкт терміново перенесли з розрахунку, що якщо вдасться його підтримати, то з'явиться шанс отримати ці кошти в жовтні.

"Варіантів зволікати далі немає. Я вас дуже прошу знайти можливість підтримати законопроєкт про внесення до Податкового кодексу і до Митного кодексу щодо оподаткування посилок. Це надзвичайно зараз критичні законопроєкти", - підкреслив міністр.