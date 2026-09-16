"Дальше тянуть уже некуда": Марченко призвал Раду поддержать налог на посылки

"Я в третий, третий раз стою на трибуне Верховной Рады с просьбой поддержать очень-очень важный законопроект, который является частью наших международных обязательств, предусматривающий установление справедливых условий налогообложения", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "дальше тянуть нам уже некуда". Он добавил, что Украина сделала определенные шаги по отсрочке расходов на декабрь и сейчас готовится решение, которое позволит жить в условиях кризиса ликвидности.

"Но это оказывает существенное влияние на возможности центральных органов исполнительной власти, местных бюджетов выполнять свои полномочия в условиях полномасштабной агрессии. Очень трудно кому-то объяснить, почему мы не можем выполнить эти обязательства", - отметил Марченко.

По его словам, цена вопроса сейчас - неполучение уже в сентябре 4 миллиардов евро. Законопроект срочно перенесли из расчета, что если удастся его поддержать, появится шанс получить эти средства в октябре.

"Вариантов медлить дальше нет. Я вас очень прошу найти возможность поддержать законопроект о внесении в Налоговый кодекс и в Таможенный кодекс по налогообложению посылок. Это сейчас чрезвычайно критические законопроекты", - подчеркнул министр.