"Далі тягнути уже немає куди": Марченко закликав Раду підтримати податок на посилки
Верховна Рада має проголосувати за "надзвичайно важливий" законопроєкт про посилки, який є частиною міжнародних зобов'язань України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час виступу у парламенті.
"Я втретє, втретє стою на трибуні Верховної Ради із проханням підтримати дуже-дуже надзвичайно важливий законопроєкт, який є частиною наших міжнародних зобов'язань, який передбачає встановлення справедливих умов оподаткування", - сказав він.
Міністр підкреслив, що "далі тягнути нам уже немає куди". Він додав, що Україна зробила певні кроки для відтермінування видатків на грудень і зараз готується рішення, яке дозволить жити в умовах кризи ліквідності.
"Але це суттєво впливає на можливості центральних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів виконувати свої повноваження в умовах повномасштабної агресії. Дуже важко комусь пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання", - зазначив Марченко.
За його словами, ціна питання на зараз - неотримання вже у вересні 4 мільярдів євро. Законопроєкт терміново перенесли з розрахунку, що якщо вдасться його підтримати, то з'явиться шанс отримати ці кошти в жовтні.
"Варіантів зволікати далі немає. Я вас дуже прошу знайти можливість підтримати законопроєкт про внесення до Податкового кодексу і до Митного кодексу щодо оподаткування посилок. Це надзвичайно зараз критичні законопроєкти", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, профільний комітет Ради підтримав зміни до Податкового та Митного кодексів, які торкнуться деяких покупок на популярних маркетплейсах.
Законопроєкти запроваджують особливі правила оподаткування ПДВ для дистанційного продажу товарів вартістю до 150 євро через електронні платформи.
Відповідальність за нарахування та сплату цього податку покладуть саме на маркетплейс, а не на покупця чи продавця.