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"Дальше тянуть уже некуда": Марченко призвал Раду поддержать налог на посылки

11:51 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
"Дальше тянуть уже некуда": Марченко призвал Раду поддержать налог на посылки Фото: Сергей Марченко (facebook.com minfin.gov.ua)
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Верховная Рада должна проголосовать за "чрезвычайно важный" законопроект о посылках, который является частью международных обязательств Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр финансов Сергей Марченко заявил во время выступления в парламенте.

"Я в третий, третий раз стою на трибуне Верховной Рады с просьбой поддержать очень-очень важный законопроект, который является частью наших международных обязательств, предусматривающий установление справедливых условий налогообложения", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "дальше тянуть нам уже некуда". Он добавил, что Украина сделала определенные шаги по отсрочке расходов на декабрь и сейчас готовится решение, которое позволит жить в условиях кризиса ликвидности.

"Но это оказывает существенное влияние на возможности центральных органов исполнительной власти, местных бюджетов выполнять свои полномочия в условиях полномасштабной агрессии. Очень трудно кому-то объяснить, почему мы не можем выполнить эти обязательства", - отметил Марченко.

По его словам, цена вопроса сейчас - неполучение уже в сентябре 4 миллиардов евро. Законопроект срочно перенесли из расчета, что если удастся его поддержать, появится шанс получить эти средства в октябре.

"Вариантов медлить дальше нет. Я вас очень прошу найти возможность поддержать законопроект о внесении в Налоговый кодекс и в Таможенный кодекс по налогообложению посылок. Это сейчас чрезвычайно критические законопроекты", - подчеркнул министр.

Напомним, профильный комитет Рады поддержал изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые коснутся некоторых покупок на популярных маркетплейсах.

Законопроекты вводят особые правила налогообложения НДС для дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро через электронные платформы.

Ответственность за начисление и уплату этого налога возложат именно на маркетплейс, а не на покупателя или продавца.

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