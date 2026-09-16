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РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО

08:28 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО Фото: ППО звітує про відбиття нічної атаки РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Минулої ночі російські окупанти скерували на різні регіони України десятки безпілотників. Однак більшість із них було успішно збито та подавлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Нова атака РФ розпочалася ще о 18:00 15 вересня.

Для ударів противник застосував 80 дронів різних типів, а саме:

  • БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні;
  • "Гербера";
  • безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму, зокрема з районів Орла, Курська, Міллерового, Гвардійського та Чауди.

До відбиття повітряної атаки були залучені підрозділи Сил оборони України:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 63 ворожі безпілотники. Йдеться про Shahed, "Гербери" та дрони інших типів.

Водночас зафіксовано наслідки атаки:

  • влучання засобів повітряного нападу на 7 локаціях;
  • падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях.

Повітряна атака триває. У небі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До речі, нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot, але є нюанс.

Також стало відомо, чому Вашингтон гальмує передачу ліцензії на Patriot.

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РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО
РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО
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