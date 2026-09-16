РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки цілей знешкодила ППО

Минулої ночі російські окупанти скерували на різні регіони України десятки безпілотників. Однак більшість із них було успішно збито та подавлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака триває. У небі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликають дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 63 ворожі безпілотники . Йдеться про Shahed, "Гербери" та дрони інших типів.

До відбиття повітряної атаки були залучені підрозділи Сил оборони України:

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму, зокрема з районів Орла, Курська, Міллерового, Гвардійського та Чауди.

Для ударів противник застосував 80 дронів різних типів, а саме:

До речі, нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна отримає ліцензію на виробництво Patriot, але є нюанс.

Також стало відомо, чому Вашингтон гальмує передачу ліцензії на Patriot.