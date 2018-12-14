Варфоломей просил Макария и Филарета не выдвигаться на пост главы новой церкви

Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Предстоятель УАПЦ не определился, кого поддержит на Объединительном соборе

Вселенский патриарх Варфоломей лично просил предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария на Объединительном соборе не выдвигаться на пост главы новой церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Макария "Радио Свобода".

Макарий отметил, что до сих пор не определился, кого поддержит на Объединительном соборе. Он также напомнил о решении не выдвигаться на пост предстоятеля поместной церкви.

"Бог мне мысль такую хорошую прислал, потому уже в октябре пришло письмо за подписью Вселенского патриарха, мне пришло и, наверное, патриарху Филарету, чтобы мы не выдвигались на голосование - ни один, ни другой", - подчеркнул Макарий.

Напомним, ранее сообщалось, что собор УПЦ Киевского патриархата поддержал кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля объединенной украинской церкви.

Также вчера стало известно, что предстоятель поместной церкви получит томос об автокефалии 6 января.