Варфоломій просив Макарія і Філарета не висуватися на пост глави нової церкви

Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Предстоятель УАПЦ не визначився, кого підтримає на Об'єднавчому соборі

Вселенський патріарх Варфоломій особисто просив предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія на Об'єднавчому соборі не висуватися на пост глави нової церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Макарія "Радіо Свобода".

Макарій зазначив, що досі не визначився, кого підтримає на Об'єднавчому соборі. Він також нагадав про рішення не висуватися на пост предстоятеля помісної церкви.

"Бог мені думка таку гарну прислав, бо вже в жовтні прийшов лист за підписом Вселенського патріарха, мені прийшов і, напевно, патріарху Філарету, щоб ми не ставали на голосування - ні один, ні інший", - підкреслив Макарій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що собор УПЦ Київського патріархату підтримав кандидатуру митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія (Думенка) на посаду предстоятеля об'єднаної української церкви.

Також вчора стало відомо, що предстоятель помісної церкви отримає томос про автокефалію 6 січня.