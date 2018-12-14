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УПЦ МП не намерена устраивать провокации во время собора

Новости » Общество    14.12.2018 - 10:50
УПЦ МП не намерена устраивать провокации во время собора
Фото: Николай Данилевич (news church.ua)

В УПЦ МП заявили, что не будут проводить никаких протестов против Томоса

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не намерена препятствовать проведению Объединительного собора и устраивать любые провокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте УПЦ МП.

Соответствующую информацию озвучил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.

"Мы, как Украинская православная церковь официально не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни... Никаких протестов против Томоса. Я знаю только об одной инициативе: верующие нашей Церкви в 10 часов хотят собраться на мирное молитвенное стояние и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела Церкви", - заявил он.

Отметим, сегодня УПЦ МП проводит молебен возле здания Верховной рады Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря.

РБК-Украина также писало, что наместник Киево-Печерской лавры Павел должен был стать координатором акции протеста против Томоса об автокефалии УПЦ.

Кроме того, в День проведения Объединительного собора спецслужбы РФ планировали организовать в украинских городах крестные ходы со столкновениями.

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Новости Украины провокацииУПЦ МПУкраинская платформа "Собор"Томос
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