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Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ

Новини » Суспільство    05.01.2019 - 12:42
Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ
Фото: Вселенський патріарх Варфоломій (patriarchate.org)

Церемонія підписання томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія

Вселенський патріарх Варфоломій сьогодні в суботу, 5 січня, підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна.

З цього моменту офіційно існує канонічна Православна церква України.

Церемонія підписання томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

У повідомленні Бігорського монастиря йдеться, що томос про автокефалію Православної церкви України написав на пергаменті афонський художник, каліграф Лукас з афонського монастиря Ксенофонт.

Нагадаємо, сьогодні вранці українська делегація прибула турецьке місто Стамбул отримувати томос Вселенського патріарха про автокефалію Православної церкви в Україні. По завершенню процедури підписання томосу прозвучать заяви: вселенського патріарха Варфоломія, митрополита Київського і всієї України Єпіфанія, президента Порошенко.

Як відомо, Об'єднавчий собор пройшов 15 грудня в Софійському соборі. На зборах представників церков України і священнослужителів Константинопольського патріархату було оголошено про створення нової помісної церкви в Україні. Також було обрано голову нової церкви та затверджено її статут. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній (Думенко). Саме він повинен отримати томос про автокефалію для України 6 січня рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Текст-оригінал томосу доставлений Вселенському патріарху В понеділок предстоятель ПЦУ здійснить літургію в Софійському соборі
Новини України Томоспатріарх ВарфоломійПЦУ
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