Варфоломій звільнив митрополита Олександра (Драбинко) від санкцій Московського патріархату

Фото: митрополита Олександр (УНІАН)

Сьогодні Синод УПЦ МП позбавив сану двох ієрархів, які брали участь у Соборі

Вселенський патріарх Варфоломій звільнив митрополита Олександра (Драбинка) від санкцій Московського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення митрополита в Facebook.

"Оскільки ваша єпархія, яка у давній час підпала під іншу церковну юрисдикцію, була відновлена завдяки відкликанню та скасуванню грамоти, виданої нашим пріснопам'ятним попередником Діонісієм IV, і тепер належить до Великої Константинопольської Христової церкви й визнається її справжньою дочкою, ми прийшли до рішення з допомогою цієї патріаршої грамоти прийняти вас в юрисдикцію нашого святійшого апостольського і Вселенського патріаршого престолу разом з вашим непорочним кліром і благочестивим народом, звільняючи від всякої відповідальності, або обвинувачення, або будь-якого іншого стягнення, що накладається на вас церковним органом, і повністю приймаючи все, що ви робили як єпископ і пастир", - йдеться в листі Варфоломія.

Нагадаємо, сьогодні Синод Української православної церкви Московського патріархату зняв з посади двох ієрархів, які взяли участь в Об'єднавчому соборі в Києві 15 грудня. Місце митрополита Олександра (Драбинка) зайняв архімандрит Діонісій (Пилипчук).

УПЦ МП зібралася на позачерговий синод після Об'єднавчого собору українських церков. Повідомляється, що в резиденції митрополита Онуфрія у Києво-Печерській лаврі почався позачерговий синод з участю митрополитів Одеського та Ізраїльського Агафангела, Сімферопольського і Кримського Лазаря, Хустського і Виноградівського Марка, Донецького і Маріупольського Іларіона та інших ієрархів.

Зазначимо, що на Об'єднавчий собор прибутку не менше двох ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. Зокрема, на Собор прибули митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ (МП) Олександр (Драбинко), а також митрополит Вінницький і Барський Симеон.

Крім того, після літургії, у Михайлівському соборі предстоятель нової церкви Єпіфаній (Думенко) заявив, що Православна церква України готова прийняти ієрархів УПЦ Московського патріархату.