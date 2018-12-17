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Московский патриархат собрался на внеочередной синод из-за Собора

Новости » Политика    17.12.2018 - 11:34
Московский патриархат собрался на внеочередной синод из-за Собора
Фото: синод УПЦ Московского патриархата (news.church.ua)

Синод рассмотрит вопросы, связанные с "новыми вызовами" перед УПЦ МП

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата собралась на внеочередной синод после Объединительного собора украинских церквей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).

Сообщается, что в резиденции митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре начался внеочередной синод с участием митрополитов Одесского и Израильского Агафангела, Симферопольского и Крымского Лазаря, Хустского и Виноградовского Марка, Донецкого и Мариупольского Илариона и других иерархов.

"Во время работы заседания Священного Синода УПЦ будут рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской православной церковью", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко) заявил, что митрополит Онуфрий после Объединительного собора с канонической точки зрения будет иерархом только Русской православной церкви.

Отметим, по итогам Собора 15 декабря в Софии Киевской Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины, который передали Епифанию.

 

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Новости Украины церковьУПЦ МПОбъединительный собор
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