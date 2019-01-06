Варфоломей наградил Парубия орденом

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Вселенский патриарх наградил Парубия за многолетнюю и последовательную борьбу за автокефалию ПЦУ

Вселенский патриарх Варфоломей наградил главу Верховной рады Украины Андрея Парубия орденом. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя ВР Андрей Ковалев, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Парубий был награжден за многолетнюю и последовательную борьбу за автокефалию Православной церкви в Украине.

Фото: награждение

"Вселенский патриарх Варфоломей наградил председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия орденом Вселенской патриархии - Орденом креста Святого Андрея Первозванного за многолетнюю и последовательную борьбу за автокефалию Православной церкви в Украине", - рассказали в пресс-службе.

Добавим, что о получении ордена спикер украинского парламента также проинформировал в своем Facebook.

"Для меня большая честь, что патриарх Варфоломей удостоил меня церковной награды - крестом святого Андрея Первозванного в этот великий день в святом месте", - прокомментировал Парубий.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей будет считаться сооснователем новой Украины.

РБК-Украина также писало, что Парубий анонсировал прибытие в Украину томоса об автокефалии Православной церкви Украины в понедельник, 7 января.

Отметим, ранее Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины.