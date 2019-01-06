Порошенко назвал Варфоломея сооснователем новой Украины

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент отметил, что вселенский патриарх находился под сильным давлением со стороны РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей будет считаться сооснователем новой Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента греческой газете TаNеа.

Так, глава государства отметил роль Варфоломея в становлении независимой Православной церкви Украины.

"Украина всегда будет благодарна патриарху Варфоломею и Синоду Матери-Церкви за эти исторические решения. Он привел эту величественную мечту украинцев к реальности… Это чудо не было бы возможным без твердой позиции его святейшества Вселенского патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Матери-Церкви. Она воспользовалась безусловным каноническим правом исцелять раны, нанесенные украинскому православию несколькими веками московского господства", - сказал он.

Порошенко заявил, что Вселенский патриарх находился под сильным давлением со стороны России.

"Его Святейшество принял историческое решение, хотя он находился под сильным давлением со стороны Москвы. Это было знаковое решение, которое подтвердило незаконность аннексии Москвой Киевской митрополии еще в XVII веке... Варфоломей уже занимает особое место в истории Украины. Со всем, что он сделал, и благодаря своей мудрости и руководящей роли, преданности Украине и православию, я сказал бы, что его святейшество будет считаться сооснователем новой Украины. Это очень особенная и историческая миссия", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины. В частности, предстоятель ПЦУ Епифаний в ходе богослужения в храме Святого Георгия на Фанаре получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.

Как писало РБК-Украина ранее, накануне Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. Отметим, документ оформлен на пергаменте каллиграфом Лукой из афонского монастыря Ксенофонт.

Позже был опубликован текст томоса на украинском языке.