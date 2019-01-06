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Варфоломій нагородив Парубія орденом

Новини » Суспільство    06.01.2019 - 16:57
Варфоломій нагородив Парубія орденом
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Вселенський патріарх нагородив Парубія за багатолітню і послідовну боротьбу за автокефалію ПЦУ

Вселенський патріарх Варфоломій нагородив очільника Верховної ради України Андрія Парубія орденом. Про це повідомив прес-секретар голови ВР Андрій Ковальов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Парубія було нагороджено за багатолітню і послідовну боротьбу за автокефалію Православної церкви в Україні.

 Фото: нагородження

"Вселенський патріарх Варфоломій нагородив голову Верховної ради України Андрія Парубія орденом Вселенської патріархії - Орденом хреста Святого Андрія Первозванного за багатолітню і послідовну боротьбу за автокефалію Православної церкви в Україні", - розповіли в прес-службі.

Додамо, що про отримання ордену спікер українського парламенту також поінформував у своєму Facebook.

"Для мене велика честь, що патріарх Варфоломій удостоїв мене церковної нагороди - хрестом святого Андрія Первозванного у цей великий день у святому місці", - прокоментував Парубій.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій буде вважатися співзасновником нової України.

РБК-Україна також писало, що Парубій анонсував прибуття в Україну томосу про автокефалію Православної церкви України у понеділок, 7 січня.

Зазначимо, раніше Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України.

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