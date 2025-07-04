Вантажівки, тягачі, всюдиходи: цього року вдвічі зросла кількість нової автотехніки для ЗСУ

За даними Міноборони це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До переліку допущених зразків входять колісні евакуаційні та сідельні тягачі, вантажівки для транспортування великогабаритних вантажів, багатоцільові всюдихідні шасі, а також платформи тилового забезпечення.

У відомстві наголосили, що оновлення автопарку Збройних сил залишається пріоритетним завданням. Сучасна техніка дозволяє суттєво підвищити мобільність військ та ефективність логістичних операцій на фронті.

Нагадаємо, днями у Міноборони розповіли, що минулого місяця кодифікували та допустили до експлуатації понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки. Більше сотні з них - вітчизняного виробництва.

Нове озброєння ЗСУ

Нагадаємо, українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Зокрема, нещодавно Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Також ЗСУ почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".