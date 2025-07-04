Грузовики, тягачи, вездеходы: в этом году вдвое выросло количество новой автотехники для ВСУ

По данным Минобороны это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В перечень допущенных образцов входят колесные эвакуационные и седельные тягачи, грузовики для транспортировки крупногабаритных грузов, многоцелевые вездеходные шасси, а также платформы тылового обеспечения.

В ведомстве отметили, что обновление автопарка Вооруженных сил остается приоритетной задачей. Современная техника позволяет существенно повысить мобильность войск и эффективность логистических операций на фронте.

Напомним, на днях в Минобороны рассказали, что в прошлом месяце кодифицировали и допустили к эксплуатации более 120 новых образцов вооружения и военной техники. Более сотни из них - отечественного производства.

Новое вооружение ВСУ

Напомним, украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. В частности, недавно Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.

Также ВСУ начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Ранее мы писали, что Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации Вооруженных сил Украины бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".