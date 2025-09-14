Ванат забив за "Жирону": перший гол у дебютному матчі (відео)

У поєдинку 4-го туру Ла Ліги "Жирона" грає на виїзді проти "Сельти" з Віго.

Українець відкрив рахунок на 12-й хвилині. Після пасу Івана Мартіна він увірвався до штрафного суперників та точно пробив повз голлкіпера в дальній кут.

Ванат проводить дебютний поєдинок у складі каталонської команди. Він приєднався до "Жирони" наприкінці серпня, уклавши угоду до 2030 року. Іспанський клуб заплатив за українця близько 17 млн євро.