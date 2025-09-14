Ванат забил за "Жирону": первый гол в дебютном матче (видео)

Украинский нападающий Владислав Ванат отметился первым голом в чемпионате Испании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи.
В поединке 4-го тура Ла Лиги "Жирона" играет на выезде против "Сельты" из Виго.
Украинец открыл счет на 12-й минуте. После паса Ивана Мартина он ворвался в штрафную соперников и точно пробил мимо голкипера в дальний угол.
GOAL Vladyslav Vanat 12'- Goals Xtra (@GoalsXtra) 14 сентября 2025 г.
Ванат нанес сильный удар справа от штрафной
Celta Vigo 0-1 Gironapic.twitter.com/yWuZpgghCh