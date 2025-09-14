RU

Ванат забил за "Жирону": первый гол в дебютном матче (видео)

Фото: Владислав Ванат
Автор: Андрей Костенко

Украинский нападающий Владислав Ванат отметился первым голом в чемпионате Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи.

В поединке 4-го тура Ла Лиги "Жирона" играет на выезде против "Сельты" из Виго.

Украинец открыл счет на 12-й минуте. После паса Ивана Мартина он ворвался в штрафную соперников и точно пробил мимо голкипера в дальний угол.

 

