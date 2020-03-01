На валютном рынке за последний месяц сменился тренд

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Если в январе доллар рос, то в феврале перешел к снижению

Официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился за февраль 2020 года на 1,4%. По данным НБУ, курс упал с 24,92 грн/доллар на 31 января 2020 года до 24,56 грн/доллар на 29 февраля 2020 года.

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Национальный банк в течение месяца выкупал излишки валюты на рынке. В течение февраля НБУ купил на межбанке валюты на 734 млн долларов и продал на 45 млн долларов, чистая покупка - 689 млн долларов, что значительно больше, чем в феврале - 98 млн долларов.

На наличном рынке в начале февраля курс доллара превысил уровень 25 грн/доллар в покупке. Однако в дальнейшем курс упал до 25,50 и стабилизировался на этом уровне. В итоге в конце февраля средний курс покупки доллара составлял 24,36, продажи - 24,58 грн/доллар. Месяцем ранее курс был 24,85 - 25,08 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), вырос за январь 2020 года на 5,2%. По данным НБУ, курс вырос с 23,69 грн/доллар на 31 декабря 2019 года до 24,92 грн/доллар на 31 января 2020 года.

Напомним, министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозирует укрепление курса гривны к доллару. Как напомнила министр, текущий курс гривны к доллару (24,5 грн/доллар) сейчас сильнее того, который был учтен в бюджете (27 грн/доллар). "И мы видим тренд на дальнейшее укрепление", - сказала Маркарова.