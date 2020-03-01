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На валютному ринку за останній місяць змінився тренд

Новини » Фінанси     01.03.2020 - 10:34
На валютному ринку за останній місяць змінився тренд
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Якщо в січні долар зростав, то в лютому перейшов до зниження

Офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за лютий 2020 року на 1,4%. За даними НБУ, курс впав з 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року до 24,56 грн/долар на 29 лютого 2020 року.

На валютному ринку за останній місяць змінився тренд

bank.gov.ua

Національний банк протягом місяця викуповував надлишок валюти на ринку. Протягом лютого НБУ купив на міжбанку валюти на 734 млн доларів і продав на 45 млн доларів, чиста купівля - 689 млн доларів, що значно більше, ніж у лютому - 98 млн доларів.

На готівковому ринку на початку лютого курс долара перевищив рівень 25 грн/долар в покупці. Проте надалі курс впав до 25,50 і стабілізувався на цьому рівні. В результаті в кінці лютого середній курс покупки долара складав 24,36, продажу - 24,58 грн/долар. Місяцем раніше курс був 24,85 - 25,08 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), зріс за січень 2020 року на 5,2%. За даними НБУ, курс виріс з 23,69 грн/долар на 31 грудня 2019 року до 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова прогнозує зміцнення курсу гривні до долара. Як нагадала міністр, поточний курс гривні до долара (24,5 грн/долар) зараз сильніше того, який був врахований у бюджеті (27 грн/долар). "І ми бачимо тренд на подальше зміцнення", - сказала Маркарова.

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Теми: Курс долара
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