На валютному ринку за останній місяць змінився тренд

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Якщо в січні долар зростав, то в лютому перейшов до зниження

Офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за лютий 2020 року на 1,4%. За даними НБУ, курс впав з 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року до 24,56 грн/долар на 29 лютого 2020 року.

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Національний банк протягом місяця викуповував надлишок валюти на ринку. Протягом лютого НБУ купив на міжбанку валюти на 734 млн доларів і продав на 45 млн доларів, чиста купівля - 689 млн доларів, що значно більше, ніж у лютому - 98 млн доларів.

На готівковому ринку на початку лютого курс долара перевищив рівень 25 грн/долар в покупці. Проте надалі курс впав до 25,50 і стабілізувався на цьому рівні. В результаті в кінці лютого середній курс покупки долара складав 24,36, продажу - 24,58 грн/долар. Місяцем раніше курс був 24,85 - 25,08 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), зріс за січень 2020 року на 5,2%. За даними НБУ, курс виріс з 23,69 грн/долар на 31 грудня 2019 року до 24,92 грн/долар на 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, міністр фінансів України Оксана Маркарова прогнозує зміцнення курсу гривні до долара. Як нагадала міністр, поточний курс гривні до долара (24,5 грн/долар) зараз сильніше того, який був врахований у бюджеті (27 грн/долар). "І ми бачимо тренд на подальше зміцнення", - сказала Маркарова.