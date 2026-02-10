Валютний розрив: яким буде курс валют 11 лютого та чому євро дорожче за долар

Курс євро продовжує зростати, тоді як долар тримається на рівні 43 гривень. І в цьому році паритету валюти не очікується.
Яким буде фіційний курс валют 11 лютого та чому євро дорожче за долар - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Читайте також: Чи втримається долар по 43 грн до кінця тижня і який можливий максимум
Головне:
Фото: курс валют НБУ на 11 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Нацбанк встановив офіційний курс валют на 11 лютого. Так, європейска валюта продовжує зростати у ціні і завтра здорожчає ще на 13 копійок - до 51,25 гривень.
Що стосується долара, він також трохи додасть у ціні і завтра курс долара становитиме 43,09 гривні (+6 копійок).
У коментарі РБК-Україна фінансовий планер спільноти iPlan Лариса Мошківська пояснила, що євро дорожче за долар, оскільки історично Євросоюз має нижчу інфляцію.
Європа (євро):
США (долар):
Ситуація, коли євро і долар на одному рівні (паритет -1 EUR = 1 USD) - можлива. Таке, як зазначає експерт, було, наприклад, у 2022 році. Але у 2026 році така ймовірність не висока.
Це можливо, якщо долар укріплюватиметься на світовому ринку, тоді як на євро буде спричинятися тиск.
"Якщо долар зміцниться по відношенню до євро, то в українських реаліях це негативно вплине на ціни на імпорт із США", - вважає вона.