Валютный разрыв: каким будет курс валют 11 февраля и почему евро дороже доллара

Фото: курс валют НБУ на 11 февраля (инфографика РБК-Украина)

Нацбанк установил официальный курс валют на 11 февраля. Так, европейская валюта продолжает расти в цене и завтра подорожает еще на 13 копеек - до 51,25 гривен.

Что касается доллара, он также немного прибавит в цене и завтра курс доллара составит 43,09 гривны (+6 копеек).

Почему евро дороже доллара?

В комментарии РБК-Украина финансовый планер сообщества iPlan Лариса Мошковская объяснила, что евро дороже доллара, поскольку исторически Евросоюз имеет более низкую инфляцию.

Европа (евро):

Традиционно более низкая инфляция.

Меньший дефицит бюджета (по сравнению с США).

Ориентация на экспорт.

США (доллар):

60% мировых резервов хранятся именно в долларе.

Основная валюта для торговли сырьем (нефть, газ и т.д.).

Ситуация, когда евро и доллар на одном уровне (паритет -1 EUR = 1 USD) - возможна. Такое, как отмечает эксперт, было, например, в 2022 году. Но в 2026 году такая вероятность не высока.

Это возможно, если доллар будет укрепляться на мировом рынке, тогда как на евро будет оказываться давление.

"Если доллар укрепится по отношению к евро, то в украинских реалиях это негативно повлияет на цены на импорт из США", - считает она.