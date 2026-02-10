Валютный разрыв: каким будет курс валют 11 февраля и почему евро дороже доллара

Курс евро продолжает расти, тогда как доллар держится на уровне 43 гривен. И в этом году паритета валюты не ожидается.
Каким будет фициальный курс валют 11 февраля и почему евро дороже доллара - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Фото: курс валют НБУ на 11 февраля (инфографика РБК-Украина)
Нацбанк установил официальный курс валют на 11 февраля. Так, европейская валюта продолжает расти в цене и завтра подорожает еще на 13 копеек - до 51,25 гривен.
Что касается доллара, он также немного прибавит в цене и завтра курс доллара составит 43,09 гривны (+6 копеек).
В комментарии РБК-Украина финансовый планер сообщества iPlan Лариса Мошковская объяснила, что евро дороже доллара, поскольку исторически Евросоюз имеет более низкую инфляцию.
Европа (евро):
США (доллар):
Ситуация, когда евро и доллар на одном уровне (паритет -1 EUR = 1 USD) - возможна. Такое, как отмечает эксперт, было, например, в 2022 году. Но в 2026 году такая вероятность не высока.
Это возможно, если доллар будет укрепляться на мировом рынке, тогда как на евро будет оказываться давление.
"Если доллар укрепится по отношению к евро, то в украинских реалиях это негативно повлияет на цены на импорт из США", - считает она.