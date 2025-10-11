Валютний ринок в середині жовтня: що буде з доларом і євро

Прогноз курсу долара

За словами експерта, наступного тижня основні зміни курсу долара відбуватимуться в межах 41,2-41,6 гривень. Це приблизно на 1-1,5% нижче рівня початку року.

Лєсовий зазначив, що стабільності гривні сприяють одразу кілька чинників. Зокрема, політика НБУ, який утримує режим "керованої гнучкості", дозволяє уникати різких стрибків і втручатися у разі надмірних коливань.

Також впливає висока облікова ставка - 15,5%, яка підтримує привабливість гривневих активів. Крім того, міжнародні резерви перевищують 46 млрд доларів, що дає Нацбанку змогу контролювати ситуацію на ринку.

Що буде з євро

Курс євро, за словами експерта, залежатиме від двох показників: співвідношення долара та євро на світових ринках і внутрішнього курсу гривня/долар.

"Очікується, що долар утримається в діапазоні 1,15-1,18 за євро, тож курс євро в Україні залишиться стабільним", - зазначив Лєсовий.

На його думку, попит на європейську валюту залишатиметься стриманим, а коливання - незначними.

Курсові коридори

За оцінками представника Глобус Банку, наступного тижня 13-19 жовтня очікуються такі діапазони коливань:

міжбанк: 41,2-41,6 грн/долар, 48-49 грн/євро;

готівковий ринок: 41,25-41,65 грн/долар, 48-49,5 грн/євро.

Середня різниця між курсом міжбанку та готівковим ринком становитиме 0,1-0,15 грн.

"Попри війну валютний ринок України залишається передбачуваним, а коливання - у межах допустимих значень", - підсумував Лєсовий.

Він також не виключає, що з часом поточні коридори можуть бути скориговані через об’єктивні економічні чинники.