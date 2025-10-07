Фіндопомога Україні буде стабільною найближчими роками: роз'яснення голови НБУ
Партнери продовжать фінансову допомогу Україні найближчими роками, оскільки це своєрідна плата за послуги із забезпечення безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацбанку України Андрія Пишного у Facebook.
Пишний зазначив, що для НБУ залишається пріоритетом співпраця з міжнародними партнерами та виконання зобов'язань за міжнародними домовленостями.
"Водночас бачимо, що міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг безпеки. На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки", - додав він.
Проблема бюджету України на 2026 рік
Нагадаємо, раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що на наступний рік прогнозується дефіцит у бюджеті в розмірі 10 млрд доларів.
Він зазначив, що це не "діра", а тимчасовий розрив фінансування.
За словами нардепа, Україна зараз активно шукає ці 10 млрд доларів.
Зокрема, у цьому питанні українська влада розраховує на партнерів - Німеччину, Норвегію або МВФ.