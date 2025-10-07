ua en ru
Вт, 07 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Фіндопомога Україні буде стабільною найближчими роками: роз'яснення голови НБУ

Київ, Вівторок 07 жовтня 2025 17:02
UA EN RU
Фіндопомога Україні буде стабільною найближчими роками: роз'яснення голови НБУ Фото: Андрій Пишний, голова НБУ (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Іван Носальський

Партнери продовжать фінансову допомогу Україні найближчими роками, оскільки це своєрідна плата за послуги із забезпечення безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нацбанку України Андрія Пишного у Facebook.

Пишний зазначив, що для НБУ залишається пріоритетом співпраця з міжнародними партнерами та виконання зобов'язань за міжнародними домовленостями.

"Водночас бачимо, що міжнародна фінансова підтримка набула ознак фундаментального чинника платіжного балансу, оскільки за своєю суттю вона є оплатою партнерами послуг безпеки. На сьогодні Україна є фактично єдиним постачальником таких послуг. Отже, стабільність цих надходжень можна вважати достатньою та гарантованою на найближчі роки", - додав він.

Проблема бюджету України на 2026 рік

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що на наступний рік прогнозується дефіцит у бюджеті в розмірі 10 млрд доларів.

Він зазначив, що це не "діра", а тимчасовий розрив фінансування.

За словами нардепа, Україна зараз активно шукає ці 10 млрд доларів.

Зокрема, у цьому питанні українська влада розраховує на партнерів - Німеччину, Норвегію або МВФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Пишний Національний банк України Допомога Україні Війна в Україні
Новини
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
У ЗСУ збільшують підрозділи безпілотних систем: Сирський озвучив успіхи за вересень
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи