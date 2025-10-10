НБУ знову підняв курс долара на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 10 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс долара на 13 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6027 гривень за 1 долар (+0,10 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,1094 гривень за 1 євро (-0,10 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,59-41,62 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 10 жовтня.

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 10 жовтня зріс на 10 копійок до 41,78 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 6 копійок - до 48,65 гривень.