Головна » Бізнес » Фінанси

НБУ знову підняв курс долара на 10 копійок

Україна, П'ятниця 10 жовтня 2025 15:46
UA EN RU
НБУ знову підняв курс долара на 10 копійок Фото: Курс долара збільшився на 10 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні - на 10 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 13 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6027 гривень за 1 долар (+0,10 грн).

НБУ знову підняв курс долара на 10 копійок

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,1094 гривень за 1 євро (-0,10 грн).

НБУ знову підняв курс долара на 10 копійок

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,59-41,62 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 10 жовтня.

НБУ знову підняв курс долара на 10 копійок

udinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 10 жовтня зріс на 10 копійок до 41,78 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 6 копійок - до 48,65 гривень.

Прогноз курсу долара

Керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва прогнозує, що курс долара до кінця року перебуватиме в діапазоні 41,4-42,4 гривень. При цьому, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов очікує діапазон курсу в розмірі 41,2-42,2 гривень за долар.

