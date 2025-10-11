Валютный рынок в середине октября: что будет с долларом и евро

Прогноз курса доллара

По словам эксперта, на следующей неделе основные изменения курса доллара будут происходить в пределах 41,2-41,6 гривен. Это примерно на 1-1,5% ниже уровня начала года.

Лесовой отметил, что стабильности гривны способствуют сразу несколько факторов. В частности, политика НБУ, который удерживает режим "управляемой гибкости", позволяет избегать резких скачков и вмешиваться в случае чрезмерных колебаний.

Также влияет высокая учетная ставка - 15,5%, которая поддерживает привлекательность гривневых активов. Кроме того, международные резервы превышают 46 млрд долларов, что позволяет Нацбанку контролировать ситуацию на рынке.

Что будет с евро

Курс евро, по словам эксперта, будет зависеть от двух показателей: соотношение доллара и евро на мировых рынках и внутреннего курса гривна/доллар.

"Ожидается, что доллар удержится в диапазоне 1,15-1,18 за евро, поэтому курс евро в Украине останется стабильным", - отметил Лесовой.

По его мнению, спрос на европейскую валюту будет оставаться сдержанным, а колебания - незначительными.

Курсовые коридоры

По оценкам представителя Глобус Банка, на следующей неделе 13-19 октября ожидаются следующие диапазоны колебаний:

межбанк: 41,2-41,6 грн/доллар, 48-49 грн/евро;

наличный рынок: 41,25-41,65 грн/доллар, 48-49,5 грн/евро.

Средняя разница между курсом межбанка и наличным рынком составит 0,1-0,15 грн.

"Несмотря на войну валютный рынок Украины остается предсказуемым, а колебания - в пределах допустимых значений", - подытожил Лесовой.

Он также не исключает, что со временем текущие коридоры могут быть скорректированы из-за объективных экономических факторов.