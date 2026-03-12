Валютні гойдалки: де вигідніше купити долар 12 березня після стрибка курсу

Головне:

Різкий стрибок у обмінниках: долар подорожчав одразу на 26 копійок, досягнувши позначки 44,35 грн.

долар подорожчав одразу на 26 копійок, досягнувши позначки 44,35 грн. Євро йде вгору: середній курс купівлі в обмінних пунктах зріс до 51,70 грн.

середній курс купівлі в обмінних пунктах зріс до 51,70 грн. Банківські курси: найдорожчий долар на картках сьогодні в Ощадбанку (44,50 грн) та ПриватБанку (44,44 грн).

найдорожчий долар на картках сьогодні в Ощадбанку (44,50 грн) та ПриватБанку (44,44 грн). Дешевша безготівка: найвигідніший курс для безготівкових операцій пропонує ПУМБ (44,20 грн).

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 12 березня середній курс долара в обмінниках при купівлі становить 44,35 гривні. Це на 26 копійок вище, ніж вчора вранці. Здати ж валюту сьогодні можна за курсом у 44,15 (+23 коп) гривні.

Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,70 (+20 коп) гривні, а здати по 51,42 (+12 коп) гривні.

Фото: курс валют на 12 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках станом на ранок становить 44,23 (+4 коп) гривні при купівлі та 43,75 (+7 коп) гривні для здачі валюти.

Євро тримається на рівні 51,50 (без змін) гривні при покупці та 50,80 (+8 коп) гривень - курс для здачі валюти.

Так, у Monobank долар сьогодні можна купити по 44,43 гривні, а євро - по 51,54 гривні.

"Пумб" продає долар по 44,40 гривні в касах та 44,20 гривні - безнал, а євро - по 51,50 гривні.

ПриватБанк тримає курс долара на рівні 44,35 гривень при покупці в касі та 44,44 гривні - безнал. Євро в "Приваті" в касах коштує 51,4 гривні, а для карток курс - 51,54 гривні.

Ощадбанк продає долари по 44,4 гривні у відділеннях та 44,5 гривень - безнал. Євро в "Ощаді" сьогодні можна купити по 51,55 гривні у касі та по безналу - 51,6 гривень.