Валютные качели: где выгоднее купить доллар 12 марта после скачка курса

Главное:

Резкий скачок в обменниках: доллар подорожал сразу на 26 копеек, достигнув отметки 44,35 грн.

доллар подорожал сразу на 26 копеек, достигнув отметки 44,35 грн. Евро идет вверх: средний курс покупки в обменных пунктах вырос до 51,70 грн.

средний курс покупки в обменных пунктах вырос до 51,70 грн. Банковские курсы: самый дорогой доллар на карточках сегодня в Ощадбанке (44,50 грн) и ПриватБанке (44,44 грн).

самый дорогой доллар на карточках сегодня в Ощадбанке (44,50 грн) и ПриватБанке (44,44 грн). Дешевле безнал: самый выгодный курс для безналичных операций предлагает ПУМБ (44,20 грн).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 12 марта средний курс доллара в обменниках при покупке составляет 44,35 гривны. Это на 26 копеек выше, чем вчера утром. Сдать же валюту сегодня можно по курсу в 44,15 (+23 коп) гривны.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,70 (+20 коп) гривны, а сдать по 51,42 (+12 коп) гривны.

Фото: курс валют на 12 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках по состоянию на утро составляет 44,23 (+4 коп) гривны при покупке и 43,75 (+7 коп) гривны для сдачи валюты.

Евро держится на уровне 51,50 (без изменений) гривны при покупке и 50,80 (+8 коп) гривен - курс для сдачи валюты.

Так, в Monobank доллар сегодня можно купить по 44,43 гривны, а евро - по 51,54 гривны.

"Пумб" продает доллар по 44,40 гривны в кассах и 44,20 гривны - безнал, а евро - по 51,50 гривне.

ПриватБанк держит курс доллара на уровне 44,35 гривен при покупке в кассе и 44,44 гривны - безнал. Евро в "Привате" в кассах стоит 51,4 гривны, а для карточек курс - 51,54 гривна.

Ощадбанк продает доллары по 44,4 гривны в отделениях и 44,5 гривен - безнал. Евро в "Ощаде" сегодня можно купить по 51,55 гривны в кассе и по безналу - 51,6 гривен.