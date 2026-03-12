ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Валютні гойдалки: де вигідніше купити долар 12 березня після стрибка курсу

09:16 12.03.2026 Чт
2 хв
За яким курсом сьогодні продають долар та євро популярні банки
aimg Ірина Гамерська
Валютні гойдалки: де вигідніше купити долар 12 березня після стрибка курсу Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Ранок четверга, 12 березня, розпочався з помітного здорожчання іноземної валюти. Поки обмінники активно переписують цінники в бік зростання, деякі банки пропонують вигідніші умови для карткових операцій.

За яким курсом сьогодні продають долар та євро у ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Який курс долара та євро дав НБУ на 12 березня та чи є в Україні дефіцит валюти

Головне:

  • Різкий стрибок у обмінниках: долар подорожчав одразу на 26 копійок, досягнувши позначки 44,35 грн.
  • Євро йде вгору: середній курс купівлі в обмінних пунктах зріс до 51,70 грн.
  • Банківські курси: найдорожчий долар на картках сьогодні в Ощадбанку (44,50 грн) та ПриватБанку (44,44 грн).
  • Дешевша безготівка: найвигідніший курс для безготівкових операцій пропонує ПУМБ (44,20 грн).

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 12 березня середній курс долара в обмінниках при купівлі становить 44,35 гривні. Це на 26 копійок вище, ніж вчора вранці. Здати ж валюту сьогодні можна за курсом у 44,15 (+23 коп) гривні.

Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,70 (+20 коп) гривні, а здати по 51,42 (+12 коп) гривні.

Валютні гойдалки: де вигідніше купити долар 12 березня після стрибка курсу

Фото: курс валют на 12 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках станом на ранок становить 44,23 (+4 коп) гривні при купівлі та 43,75 (+7 коп) гривні для здачі валюти.

Євро тримається на рівні 51,50 (без змін) гривні при покупці та 50,80 (+8 коп) гривень - курс для здачі валюти.

Так, у Monobank долар сьогодні можна купити по 44,43 гривні, а євро - по 51,54 гривні.

"Пумб" продає долар по 44,40 гривні в касах та 44,20 гривні - безнал, а євро - по 51,50 гривні.

ПриватБанк тримає курс долара на рівні 44,35 гривень при покупці в касі та 44,44 гривні - безнал. Євро в "Приваті" в касах коштує 51,4 гривні, а для карток курс - 51,54 гривні.

Ощадбанк продає долари по 44,4 гривні у відділеннях та 44,5 гривень - безнал. Євро в "Ощаді" сьогодні можна купити по 51,55 гривні у касі та по безналу - 51,6 гривень.

Читайте також: Банк заблокує рахунок через ці операції: експерти дали поради та пояснили ризики

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом ракет ППО для Patriot: що сталося
Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом ракет ППО для Patriot: що сталося
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком