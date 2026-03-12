ua en ru
Валютные качели: где выгоднее купить доллар 12 марта после скачка курса

09:16 12.03.2026 Чт
2 мин
По какому курсу сегодня продают доллар и евро популярные банки
aimg Ирина Гамерская
Валютные качели: где выгоднее купить доллар 12 марта после скачка курса Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Утро четверга, 12 марта, началось с заметного подорожания иностранной валюты. Пока обменники активно переписывают ценники в сторону роста, некоторые банки предлагают более выгодные условия для карточных операций.

По какому курсу сегодня продают доллар и евро в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Какой курс доллара и евро дал НБУ на 12 марта и есть ли в Украине дефицит валюты

Главное:

  • Резкий скачок в обменниках: доллар подорожал сразу на 26 копеек, достигнув отметки 44,35 грн.
  • Евро идет вверх: средний курс покупки в обменных пунктах вырос до 51,70 грн.
  • Банковские курсы: самый дорогой доллар на карточках сегодня в Ощадбанке (44,50 грн) и ПриватБанке (44,44 грн).
  • Дешевле безнал: самый выгодный курс для безналичных операций предлагает ПУМБ (44,20 грн).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 12 марта средний курс доллара в обменниках при покупке составляет 44,35 гривны. Это на 26 копеек выше, чем вчера утром. Сдать же валюту сегодня можно по курсу в 44,15 (+23 коп) гривны.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,70 (+20 коп) гривны, а сдать по 51,42 (+12 коп) гривны.

Валютные качели: где выгоднее купить доллар 12 марта после скачка курса

Фото: курс валют на 12 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках по состоянию на утро составляет 44,23 (+4 коп) гривны при покупке и 43,75 (+7 коп) гривны для сдачи валюты.

Евро держится на уровне 51,50 (без изменений) гривны при покупке и 50,80 (+8 коп) гривен - курс для сдачи валюты.

Так, в Monobank доллар сегодня можно купить по 44,43 гривны, а евро - по 51,54 гривны.

"Пумб" продает доллар по 44,40 гривны в кассах и 44,20 гривны - безнал, а евро - по 51,50 гривне.

ПриватБанк держит курс доллара на уровне 44,35 гривен при покупке в кассе и 44,44 гривны - безнал. Евро в "Привате" в кассах стоит 51,4 гривны, а для карточек курс - 51,54 гривна.

Ощадбанк продает доллары по 44,4 гривны в отделениях и 44,5 гривен - безнал. Евро в "Ощаде" сегодня можно купить по 51,55 гривны в кассе и по безналу - 51,6 гривен.

Читайте также: Банк заблокирует счет из-за этих операций: эксперты дали советы и объяснили риски

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

