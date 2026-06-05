Валюта наприкінці тижня: які курси встановили обмінники та найбільші банки 5 червня

Головне:

Долар в обмінниках: купівля – 44,30 грн (+5 коп.), продаж – 44,20 грн (+5 коп.).

купівля – 44,30 грн (+5 коп.), продаж – 44,20 грн (+5 коп.). Євро в обмінниках: купівля – 51,85 грн (+5 коп.), продаж – 51,65 грн (+5 коп.).

купівля – 51,85 грн (+5 коп.), продаж – 51,65 грн (+5 коп.). Найдешевший долар серед банків за комерційним курсом продає ПУМБ – 44,50 грн.

Найвигідніший курс купівлі долара пропонує Ощадбанк – 44,25 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні має Ощадбанк – 51,74 грн.

Найдорожче євро продає ПУМБ – 52,10 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках сьогодні зріс ще на 5 копійок. Купити американську валюту можна в середньому за 44,30 гривні, а продати – за 44,20 гривні.

Євро також додав у ціні. Середній курс купівлі зріс на 5 копійок – до 51,85 гривні, а продажу – до 51,65 гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 5 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках суттєвих змін не відбулося, однак окремі фінустанови скоригували курси долара та євро.

ПриватБанк залишив курс долара без змін. У відділеннях американську валюту продають по 44,55 гривні, а картковий курс становить 44,64 гривні. Євро у відділеннях подорожчало на 5 копійок – до 51,85 гривні, тоді як картковий курс залишився на рівні 51,81 гривні.

Ощадбанк підвищив курс купівлі долара в застосунку до 44,25 гривні (+10 коп.). Продаж у ''Мобільному Ощаді'' становить 44,45 гривні (-10 коп.), а картковий курс залишається на рівні 44,65 гривні. Євро в застосунку подешевшало до 51,74 гривні (-11 коп.), що наразі є одним із найнижчих курсів продажу серед великих банків. Картковий курс зріс на 5 коп та коштує 52,10 гривні.

''ПУМБ'' утримує курси без змін. У касах банку долар продають по 44,70 гривні, а за комерційним курсом – по 44,50 гривні. Євро у відділеннях коштує 52,10 гривні.

Monobank підняв курс купівлі долара до 44,15 гривні (+4 коп.), а продаж залишив на рівні 44,63 гривні (+1 коп.). Курс євро також майже не змінився: купівля – 51,25 гривні, продаж – 51,80 гривні.

Фото: курс валют в банках (продаж) на 5 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс продажу серед банків зараз пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,50 грн. У ПриватБанку долар коштує 44,55 грн, у Monobank – 44,63 грн.

Євро: найдешевше європейську валюту сьогодні продає Ощадбанк – 51,74 грн. У Monobank та ПриватБанку курс становить відповідно 51,80 грн та 51,81 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара наразі пропонує Ощадбанк – 44,25 грн. У ПУМБ валюту купують по 44,20 грн, у Monobank – по 44,15 грн.

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в Ощадбанку – по 51,50 грн. У ПУМБ курс купівлі становить 51,40 грн, а в Monobank – 51,25 грн.