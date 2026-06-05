Валюта в конце недели: какие курсы установили обменники и крупнейшие банки 5 июня

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Доллар в обменниках: покупка - 44,30 грн (+5 коп.), продажа - 44,20 грн (+5 коп.).

покупка - 44,30 грн (+5 коп.), продажа - 44,20 грн (+5 коп.). Евро в обменниках: покупка - 51,85 грн (+5 коп.), продажа - 51,65 грн (+5 коп.).

покупка - 51,85 грн (+5 коп.), продажа - 51,65 грн (+5 коп.). Самый дешевый доллар среди банков по коммерческому курсу продает ПУМБ - 44,50 грн.

Самый выгодный курс покупки доллара предлагает Ощадбанк - 44,25 грн.

Самый низкий курс продажи евро сегодня имеет Ощадбанк - 51,74 грн.

Дороже всего евро продает ПУМБ - 52,10 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, средний курс доллара в обменниках сегодня вырос еще на 5 копеек. Купить американскую валюту можно в среднем за 44,30 гривны, а продать - за 44,20 гривны.

Евро также прибавил в цене. Средний курс покупки вырос на 5 копеек - до 51,85 гривны, а продажи - до 51,65 гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 5 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках существенных изменений не произошло, однако отдельные финучреждения скорректировали курсы доллара и евро.

ПриватБанк оставил курс доллара без изменений. В отделениях американскую валюту продают по 44,55 гривны, а карточный курс составляет 44,64 гривны. Евро в отделениях подорожало на 5 копеек - до 51,85 гривны, тогда как карточный курс остался на уровне 51,81 гривны.

Ощадбанк повысил курс покупки доллара в приложении до 44,25 гривны (+10 коп.). Продажа в ''Мобильном Ощаде'' составляет 44,45 гривны (-10 коп.), а карточный курс остается на уровне 44,65 гривны. Евро в приложении подешевело до 51,74 гривны (-11 коп.), что сейчас является одним из самых низких курсов продажи среди крупных банков. Карточный курс вырос на 5 коп и стоит 52,10 гривны.

''ПУМБ' ' удерживает курсы без изменений. В кассах банка доллар продают по 44,70 гривны, а по коммерческому курсу - по 44,50 гривны. Евро в отделениях стоит 52,10 гривны.

Monobank поднял курс покупки доллара до 44,15 гривны (+4 коп.), а продажу оставил на уровне 44,63 гривны (+1 коп.). Курс евро также почти не изменился: покупка - 51,25 гривны, продажа - 51,80 гривны.

Фото: курс валют в банках (продажа) на 5 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс продажи среди банков сейчас предлагает ПУМБ по коммерческому курсу - 44,50 грн. В ПриватБанке доллар стоит 44,55 грн, в Monobank - 44,63 грн.

Евро: дешевле всего европейскую валюту сегодня продает Ощадбанк - 51,74 грн. В Monobank и ПриватБанке курс составляет соответственно 51,80 грн и 51,81 грн.

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сейчас предлагает Ощадбанк - 44,25 грн. В ПУМБ валюту покупают по 44,20 грн, в Monobank - по 44,15 грн.

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в Ощадбанке - по 51,50 грн. В ПУМБ курс покупки составляет 51,40 грн, а в Monobank - 51,25 грн.