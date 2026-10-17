Валюта готується до нових коливань: банкір пояснив, що утримує гривню від падіння

Яким буде курс долара та євро 19–25 жовтня

За прогнозом Тараса Лєсового, наступного тижня валютний ринок може залишатися відносно стабільним. На міжбанку долар, імовірно, коштуватиме 44,85–45,25 грн, а євро – 50–51 грн.

На готівковому ринку очікуються дещо ширші межі коливань. Долар може торгуватися в діапазоні 44,80–45,50 грн, а євро – 50–52 грн.

Щоденні зміни курсів, за оцінкою банкіра, можуть становити:

на міжбанку – 5–15 копійок;

у комерційних банках – 10–20 копійок;

в обмінниках – до 30 копійок.

Середні тижневі відхилення курсів можуть перебувати в межах 1–1,5% від показників на початку тижня.

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Чому Нацбанк витрачає більше валюти для підтримання стабільності

За словами Тараса Лєсового, відносно спокійна динаміка курсу не означає, що тиск на валютний ринок зменшився. Значну роль у підтриманні рівноваги продовжують відігравати інтервенції Національного банку.

За останні два місяці регулятор у середньому продавав на валютному ринку близько 1,2 млрд доларів на тиждень. Це приблизно на 30–35% більше, ніж у першому півріччі, коли середній тижневий обсяг інтервенцій становив близько 900 млн доларів.

Банкір пояснює таке навантаження передусім значним розривом між потребами імпортерів та валютною виручкою експортерів.

За січень–серпень Україна імпортувала товарів майже на 66,3 млрд доларів, тоді як експорт за цей період перевищив 26,6 млрд доларів. Різниця наблизилася до 40 млрд доларів, а імпорт майже у 2,5 раза перевищив експорт.

Це створює значну потребу бізнесу в іноземній валюті для закупівлі пального, техніки, обладнання, сировини та комплектуючих. Природної пропозиції валюти від експортерів недостатньо, щоб повністю покрити такий попит.

Як війна впливає на валютний ринок

Додатковий тиск створюють воєнні ризики. Через посилення атак підприємства можуть мати додаткові витрати на резервне електроживлення, відновлення пошкоджених об’єктів, зміну маршрутів постачання та формування запасів.

За оцінкою банкіра, ці витрати впливають на економіку бізнесу, а згодом частково можуть відображатися на цінах. Через це інфляційний тиск тісніше переплітається з валютним, а подорожчання пального або ускладнення його постачання здатні додатково збільшувати попит на валюту з боку імпортерів енергоресурсів.

Тому одним із ключових чинників стабільності наступного тижня залишатиметься здатність Нацбанку своєчасно реагувати на попит і згладжувати його вплив на курс.

Якими будуть спреди на валютному ринку

Тарас Лєсовий також окреслив очікувану різницю між курсами купівлі та продажу валют у різних сегментах ринку.

На міжбанку спред може становити до 15 копійок за долар і до 20 копійок за євро. У комерційних банках очікується різниця в межах 50–60 копійок за долар і 80 копійок – 1 гривні за євро.

В обмінних пунктах спред може сягати 60 копійок – 1 гривні за долар і 1–1,30 грн за євро.

Різниця між курсами купівлі готівкової валюти в комерційних банках, за прогнозом, становитиме 20–30 копійок за долар і 30–50 копійок за євро. В обмінниках цей показник може дорівнювати 30–50 копійкам за долар і 50–70 копійкам за євро.

Різниця між курсами продажу в банках може становити 10–20 копійок за долар і 20–30 копійок за євро. В обмінниках вона очікується на рівні 30–50 копійок за долар і до 50 копійок за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку, за оцінкою експерта, становитиме 10–15 копійок.

Чи варто очікувати різких змін курсу

Тарас Лєсовий вважає, що протягом 19–25 жовтня значних курсових потрясінь, найімовірніше, не буде. Водночас стабільність гривні залежатиме від постійної участі Нацбанку на валютному ринку, оскільки торговельний дефіцит, воєнні витрати та потреби імпортерів продовжують створювати тиск.

Окремим чинником залишається поведінка населення. У періоди невизначеності різке прискорення девальвації може посилювати попит на готівкову валюту, адже люди прагнуть захистити купівельну спроможність заощаджень.

Тому важливим елементом підтримання рівноваги залишається привабливість заощаджень у гривні. Депозити та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) можуть бути альтернативою купівлі іноземної валюти й допомагати стримувати додатковий попит на неї.

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