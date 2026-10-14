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Курс долара зріс до максимуму з травня 2025 року через інфляцію в США

19:20 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Курс долара зріс до максимуму з травня 2025 року через інфляцію в США Фото: долар зріс до максимуму (Getty Images)
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Долар США досяг найвищого рівня з травня 2025 року на тлі вищих показників інфляції та очікувань підвищення ставки Федеральною резервною системою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Індекс спотового доларарі піднявся на 0,5%, а споживчі ціни у вересні зросли на 0,6% за місяць і на 3,7% у річному обчисленні, перевищивши прогнози.

Трейдери закладають у ринкові прогнози подальше посилення монетарної політики та підвищення ставки ФРС.

На тлі зростання попиту на валюту як на безпечну гавань усі валюти країн "Великої десятки" ослабли відносно долара.

Зокрема, євро впав на 0,7% через похмурі фіскальні перспективи в Європі.

Шведська крона продемонструвала найгірший результат, знизившись на 1%, а японська єна просіла на 0,4% на тлі низьких ставок у Японії та дорогих енергоносіїв.

Зростання цін на нафту через війну в Ірані також посилило позиції американської валюти.

Нагадаємо, що Національний банк України запровадив масштабний пакет валютної лібералізації, який передбачав низку важливих послаблень для населення, бізнесу та фінансового сектору.

Зокрема, нові правила суттєво збільшили ліміти на купівлю та зняття валюти за картками.

Тим часом у США команда президента Дональда Трампа просувала ідею створення нової банкноти номіналом 250 доларів із його портретом.

Планувалося, що такий запуск буде приурочено до 250-річчя незалежності країни.

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