Чому долар і євро можуть іти в різні боки: Тарас Козак пояснив, як працює ринок

Курс долара та євро до гривні може змінюватися в різних напрямках. На це впливають ситуація на світовому валютному ринку, геополітичні події та політика Національного банку України. Водночас короткострокове зміцнення гривні не означає, що вона дорожчатиме й надалі.

Чому долар і євро можуть рухатися по-різному, на яку валюту орієнтується НБУ та як українцям розподіляти заощадження, щоб не втрачати гроші на обміні, – в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповів засновник і президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак .

– Чому долар і євро можуть одночасно рухатися в протилежних напрямках щодо гривні?

– Національний банк України насамперед контролює зміни курсу долара до гривні, оскільки саме вони найбільше хвилюють населення. Коливання на цьому ринку він згладжує, тоді як коливання курсу гривні до євро – ні.

Ринок долар-євро – це величезний світовий валютний ринок Forex, найбільший у світі. Щодня на ньому торгують на трильйони доларів та євро. Тому одна валюта може зростати, а інша – падати.

Передбачити, як і наскільки змінюватимуться їхні курси, складно, адже на це впливають геополітичні події. Дональд Трамп щось сказав – ринок пішов в один бік. Щось сталося у світі – і він рухається в інший. Ситуація непередбачувана.

Відповідно, якщо долар суттєво виріс щодо євро, то, найімовірніше, він трохи подорожчає і до гривні, а євро подешевшає до гривні. Такий сценарій цілком можливий.

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– Якщо гривня слабшає щодо долара, але євро дешевшає, чи означає це, що гривня фактично зміцнюється щодо європейської валюти?

– Так. Зміцнення означає, що за євро дають менше гривень. Наприклад, якщо раніше курс становив 52 гривні за євро, а зараз – 50 із копійками, це означає, що гривня зміцнюється щодо європейської валюти.

Однак це не означає, що можна робити далекосяжні висновки про надзвичайну силу гривні. Йдеться лише про ситуативну зміну курсу.

Якщо розглядати довгострокову перспективу, тобто роки, то гривня дешевшає щодо основних світових валют.

Девальвація гривні передбачена відповідними програмами. Щороку закладають невеликий відсоток девальвації, оскільки інфляція в Україні значно вища. Девальвація пов’язана з інфляцією: що вища інфляція в Україні, то більшою, відповідно, має бути девальвація гривні щодо інших валют.

Цей зв’язок не є прямим, але в середньому він працює. Наприклад, якщо за певний період ціни в Україні зростають удвічі, то приблизно вдвічі має подешевшати й гривня щодо основних світових валют.

Це потрібно, щоб зберігалося співвідношення вартості товарів. Наприклад, якщо кілограм бананів в Україні став коштувати вдвічі дорожче, то в доларах або євро його ціна має залишатися приблизно такою самою, як і раніше. Відповідно, гривня має подешевшати щодо цих валют приблизно вдвічі. Так працює цей зворотний зв’язок.

– На яку валюту НБУ більше орієнтується під час ухвалення рішень щодо валютного ринку?

– На долар. Однак не можна сказати, що Національний банк зовсім не звертає уваги на євро. Він також враховує його курс, але одночасно згладжувати коливання щодо обох валют неможливо.

Якщо одна валюта зростає щодо іншої, то десь виникатимуть піки: курс однієї валюти згладжуватимуть, а іншої – ні. Тому іноді ми бачимо різкі стрибки курсу євро. Це викликає ажіотаж серед населення: люди бачать, що євро подорожчав, і поспішають його купувати. Потім євро падає в ціні.

Однак така реакція не завжди виправдана. Аналізувати короткострокові коливання курсу євро до гривні та робити на їхній основі далекосяжні висновки немає сенсу.

– За яких умов євро може знову випередити долар за темпами подорожчання в Україні?

– Україна тут ні до чого. Євро може зрости щодо долара через геополітичні події. Щось відбувається у світі – курс євро до долара зростає. Відбуваються інші події – євро падає.

Курс гривні до євро розраховують на основі двох показників. Спочатку беруть курс гривні до долара, який сформувався за результатами міжбанківських торгів в Україні, оскільки Національний банк здійснює ці розрахунки в доларах. Потім цей курс множать на міжнародний курс євро до долара.

Тобто безпосередньо торгів гривнею до євро в Україні не відбувається.

– Що важливіше для українців, які заощаджують у валюті: прогноз гривні щодо долара чи співвідношення долара та євро у світі?

– Українцям потрібно визначитися, яку частку заощаджень вони триматимуть у національній валюті, а яку – в іноземній. Заощадження в іноземній валюті також можна розділити між доларом і євро. Тоді не доведеться постійно стежити за тим, яка з цих валют подорожчала.

Наприклад, можна тримати 50% заощаджень у гривні – зокрема, в ОВДП або на депозитах, – 25% у доларах і 25% у євро. Незалежно від того, як змінюватимуться курси долара та євро між собою, такий підхід допоможе спокійніше ставитися до коливань.

Тому не варто постійно переходити з євро в долар, а потім із долара в євро, адже це призводить лише до втрат. Кожна така операція супроводжується витратами на обмін. У результаті фізичні особи втрачають гроші.

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