Валюта готовится к новым колебаниям: банкир объяснил, что удерживает гривну от падения

Каким будет курс доллара и евро 19-25 октября

По прогнозу Тараса Лесового, на следующей неделе валютный рынок может оставаться относительно стабильным. На межбанке доллар, вероятно, обойдется в 44,85–45,25 грн, а евро – 50–51 грн.

На наличном рынке ожидаются несколько более широкие пределы колебаний. Доллар может торговаться в диапазоне 44,80–45,50 грн., а евро – 50–52 грн.

Ежедневные изменения курсов, по оценке банкира, могут составлять:

на межбанке – 5–15 копеек;

в коммерческих банках – 10–20 копеек;

в обменниках – до 30 копеек.

Средние недельные отклонения курсов могут находиться в пределах 1–1,5% от показателей в начале недели.

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Почему Нацбанк тратит больше валюты для поддержания стабильности

По словам Тараса Лесового, относительно спокойная динамика курса не означает, что давление на валютный рынок снизилось. Значительную роль в поддержании равновесия продолжают играть интервенции Национального банка.

За последние два месяца регулятор в среднем продавал на валютном рынке около 1,2 млрд. долларов в неделю. Это примерно на 30–35% больше, чем в первом полугодии, когда средний недельный объем интервенций составил около 900 млн. долларов.

Банкир объясняет такую нагрузку прежде всего значительным разрывом между потребностями импортеров и валютной выручкой экспортеров.

За январь-август Украина импортировала товаров почти на 66,3 млрд долларов, в то время как экспорт за этот период превысил 26,6 млрд долларов. Разница приблизилась к 40 млрд долларов, а импорт почти в 2,5 раза превысил экспорт.

Это создает значительную потребность бизнеса в иностранной валюте для закупки горючего, техники, оборудования, сырья и комплектующих. Природного предложения валюты от экспортеров недостаточно, чтобы полностью покрыть такой спрос.

Как война влияет на валютный рынок

Дополнительное давление создают военные опасности. Из-за усиления атак предприятия могут иметь дополнительные затраты на резервное электропитание, восстановление поврежденных объектов, изменение маршрутов снабжения и формирование запасов.

По оценке банкира, эти расходы влияют на экономику бизнеса, а затем частично могут отражаться на ценах. Поэтому инфляционное давление теснее переплетается с валютным, а подорожание горючего или усложнение его поставки способны дополнительно увеличивать спрос на валюту со стороны импортеров энергоресурсов.

Поэтому одним из ключевых факторов стабильности на следующей неделе будет способность Нацбанка своевременно реагировать на спрос и сглаживать его влияние на курс.

Какими будут спреды на валютном рынке

Тарас Лесовой также наметил ожидаемую разницу между курсами покупки и продажи валют в разных сегментах рынка.

На межбанке спрэд может составлять до 15 копеек за доллар и до 20 копеек за евро. В коммерческих банках ожидается разница в пределах 50–60 копеек за доллар и 80 копеек – 1 гривна за евро.

В обменных пунктах спрэд может достигать 60 копеек – 1 гривны за доллар и 1–1,30 грн за евро.

Разница между курсами покупки наличной валюты в коммерческих банках, по прогнозу, составит 20–30 копеек за доллар и 30–50 копеек за евро. В обменниках этот показатель может быть равен 30–50 копейкам за доллар и 50–70 копейкам за евро.

Разница между курсами продаж в банках может составлять 10–20 копеек за доллар и 20–30 копеек за евро. В обменниках она ожидается на уровне 30–50 копеек за доллар и до 50 копеек за евро.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка, по оценке эксперта, составит 10–15 копеек.

Следует ли ожидать резких изменений курса

Тарас Лесовой считает, что в течение 19-25 октября значительных курсовых потрясений, скорее всего, не будет. В то же время, стабильность гривни будет зависеть от постоянного участия Нацбанка на валютном рынке, поскольку торговый дефицит, военные расходы и потребности импортеров продолжают создавать давление.

Отдельным фактором остается поведение населения. В периоды неопределенности резкое ускорение девальвации может усиливать спрос на наличную валюту, ведь люди стремятся оградить покупательскую способность сбережений.

Поэтому важным элементом поддержания равновесия остается привлекательность сбережений в гривне. Депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) могут быть альтернативой покупке иностранной валюты и помогать сдерживать дополнительный спрос на нее.

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