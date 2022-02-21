Valve изменила политику скидок в Steam
Компания Valve заявила об изменении правил касаемо скидок на торговой площадке Steam. Это необходимо для борьбы с фейковым понижением цен.
Valve планирует бороться с разработчиками игр, которые умышленно завышают цены на свои игры, чтобы после этого объявить об огромной скидке.
Что изменится с 28 марта:
- скидка на игры может варьироваться от 10% и до 90%;
- перерыв между скидками будет составлять не шесть, а четыре недели. Однако, это не касается крупных сезонных распродаж компании;
- нельзя устанавливать новые скидки в течение 28 дней после окончания предыдущей;
- нельзя устанавливать скидки во время сезонных распродаж в течение 28 дней с момента выпуска приложения или с момента окончания скидки в честь выпуска;
- нельзя устанавливать скидки в течение 28 дней после повышения цены в любой валюте.
- нельзя изменять цены во время промо-акции;
- продолжительность пользовательских скидок не должна превышать более 2 недель.