Valve змінила політику знижок на Steam
Компанія Valve заявила про зміну правил стосовно знижок на торговому майданчику Steam. Це необхідно для боротьби з фейковим зниженням цін.
Valve планує боротися з розробниками ігор, які навмисне завищують ціни на свої ігри, щоб після цього оголосити про величезну знижку.
Що зміниться з 28 березня:
- знижка на ігри може варіюватися від 10% і до 90%;
- перерва між знижками становитиме не шість, а чотири тижні. Однак, це не стосується великих сезонних розпродажів компанії;
- не можна встановлювати нові знижки протягом 28 днів після закінчення попередньої;
- не можна встановлювати знижки під час сезонних розпродажів протягом 28 днів з моменту випуску програми або з моменту закінчення знижки на честь випуску;
- не можна встановлювати знижки протягом 28 днів після підвищення ціни в будь-якій валюті.
- не можна змінювати ціни під час промоакції;
- тривалість користувацьких знижок не повинна перевищувати більше 2 тижнів.