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Valve змінила політику знижок на Steam

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Valve заявила про зміну правил стосовно знижок на торговому майданчику Steam. Це необхідно для боротьби з фейковим зниженням цін.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Steam.

Valve планує боротися з розробниками ігор, які навмисне завищують ціни на свої ігри, щоб після цього оголосити про величезну знижку.

Що зміниться з 28 березня:

  • знижка на ігри може варіюватися від 10% і до 90%;
  • перерва між знижками становитиме не шість, а чотири тижні. Однак, це не стосується великих сезонних розпродажів компанії;
  • не можна встановлювати нові знижки протягом 28 днів після закінчення попередньої;
  • не можна встановлювати знижки під час сезонних розпродажів протягом 28 днів з моменту випуску програми або з моменту закінчення знижки на честь випуску;
  • не можна встановлювати знижки протягом 28 днів після підвищення ціни в будь-якій валюті.
  • не можна змінювати ціни під час промоакції;
  • тривалість користувацьких знижок не повинна перевищувати більше 2 тижнів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на тлі угоди з Activision Blizzard, Microsoft оновила принципи відкритості магазину.

Тим часом підприємець Ілон Маск назвав свою улюблену відеогру.

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