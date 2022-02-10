Microsoft обновила принципы открытости магазина. Все ради сделки Activision и Blizzard

Компания Microsoft заявила об обновлении лучших принципов открытости магазина. Обещает не делать того, в чем обвиняют ее конкурентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

В последнее время Google и Apple все чаще обвиняют в получении несправедливых преимуществ перед другими разработчиками, которые полагаются на магазины приложений.

Принципы компании должны развеять опасения на фоне недавнего приобретения Activision Blizzard. Также они помогут "отделить" Microsoft от других скандальных конкурентов.

Как отмечают в компании - принципы основаны на законодательстве о магазинах приложений.

"Мы хотим, чтобы регулирующие органы и общественность знали, что Microsoft как компания стремится адаптироваться к этим новым законам, и в соответствии с этими принципами мы движемся к этому", - говорится в заявлении компании.

Новые правила охватывают не только Windows, поскольку компания также намерена открыть и магазин Xbox.

"Так же, как Windows превратилась в открытую и широко используемую платформу, мы видим, что будущее игр пойдет тем же путем", - добавляют в компании.

Какие же принципы пообещала Microsoft: