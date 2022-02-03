Вакцинация работников образования. В МОН назвали процент тех, кто не получил прививку

В Украине только 3% работников образования не сделали прививки против коронавируса. При этом только 1% сотрудников школ имеют противопоказания к вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Telegram-канале .

"Только 3% работников образования еще не присоединились к Всеукраинской кампании вакцинации", - написал Шкарлет.

Министр добавил, что противопоказания к прививке против коронавируса имеет чуть больше 1% работников школ. По его словам, на сегодняшний день две дозы вакцины получили более 93% работников образования - 1,125 млн человек.

Области-лидеры по темпам вакцинации работников образования:

Харьковская - 97,9%;

Полтавская - 97,6%;

Днепропетровская - 96,7%;

Луганская - 96,6%;

Николаевская - 96,4%;

Киевская - 96,4%.

Количество сотрудников, получивших первую дозу COVID-вакцины по типам заведений:

специализированного образования - 97,1%;

профессиональной - 96,7%;

общей средней - 94,6%;

дошкольной - 92,4%;

профессиональной высшей - 89,5%;

высшего - 87,1%.

Глава МОН добавил, что из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в областях учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Дистанционно работает 8671 школа, еще 56 находятся на каникулах.

На дистанционное обучение перешли 176 заведений профессионального образования, еще 76 выбрали смешанную форму.