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Вакцинация работников образования. В МОН назвали процент тех, кто не получил прививку

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Киев, Четверг 03 февраля 2022 18:29
Вакцинация работников образования. В МОН назвали процент тех, кто не получил прививку Фото: в МОН назвали процент невакцинированных от коронавируса работников образования (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине только 3% работников образования не сделали прививки против коронавируса. При этом только 1% сотрудников школ имеют противопоказания к вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета в Telegram-канале.

"Только 3% работников образования еще не присоединились к Всеукраинской кампании вакцинации", - написал Шкарлет.

Министр добавил, что противопоказания к прививке против коронавируса имеет чуть больше 1% работников школ. По его словам, на сегодняшний день две дозы вакцины получили более 93% работников образования - 1,125 млн человек.

Области-лидеры по темпам вакцинации работников образования:

  • Харьковская - 97,9%;
  • Полтавская - 97,6%;
  • Днепропетровская - 96,7%;
  • Луганская - 96,6%;
  • Николаевская - 96,4%;
  • Киевская - 96,4%.

Количество сотрудников, получивших первую дозу COVID-вакцины по типам заведений:

  • специализированного образования - 97,1%;
  • профессиональной - 96,7%;
  • общей средней - 94,6%;
  • дошкольной - 92,4%;
  • профессиональной высшей - 89,5%;
  • высшего - 87,1%.

Глава МОН добавил, что из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в областях учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Дистанционно работает 8671 школа, еще 56 находятся на каникулах.

На дистанционное обучение перешли 176 заведений профессионального образования, еще 76 выбрали смешанную форму.

Напомним, в конце января в силу вступил приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации от коронавируса.

Отметим, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились почти 40 тысяч человек, скончались от последствий инфекции - 210 пациентов.

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