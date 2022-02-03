Вакцинація працівників освіти. У МОН назвали відсоток тих, хто не отримав щеплення

В Україні лише 3% освітян не зробили щеплення проти коронавірусу. При цьому тільки 1% працівників шкіл мають протипоказання до вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета в Telegram-каналі .

"Лише 3% освітян ще не приєдналися до Всеукраїнської кампанії вакцинації", - написав Шкарлет.

Міністр додав, що протипоказання до щеплення проти коронавірусу має трохи більше ніж 1% працівників шкіл. За його словами, на сьогодні дві дози вакцини отримали понад 93% працівників освіти-1,125 млн осіб.

Області-лідери за темпами вакцинації працівників освіти:

Харківська-97,9%;

Полтавська-97,6%;

Дніпропетровська-96,7%;

Луганська-96,6%;

Миколаївська-96,4%;

Київська-96,4%.

Кількість співробітників, які отримали першу дозу COVID-вакцини за типами закладів:

спеціалізованої освіти-97,1%;

професійної-96,7%;

загальної середньої-94,6%;

дошкільної-92,4%;

професійної вищої-89,5%;

вищого-87,1%.

Глава МОН додав, що через погіршення епідеміологічної ситуації в областях навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання. Дистанційно працює 8671 школа, ще 56 перебувають на канікулах.

На дистанційне навчання перейшли 176 закладів професійної освіти, ще 76 обрали змішану форму.