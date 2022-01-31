Обязательная вакцинация. Вступил в силу новый приказ Минздрава: кого не будут допускать на работу
В Украине вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Медики, коммунальщики и местные чиновники должны были сделать прививку до 31 января.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Работникам органов местного самоуправления, государственных и коммунальных заведений здравоохранения и различных коммунальных учреждений и организаций нужна хотя бы одна доза прививки от коронавируса.
Если прививки не будет работников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы, сообщили в Минздраве.
Кого не касается это требование
Это требование не касается людей, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.
Для кого уже является обязательной прививка:
- работников центральных органов исполнительной власти,
- местных государственных администраций,
- педагогов,
- работников стратегически важных объектов.
Напомним, ранее сообщалось, что новый список обязательных для вакцинации профессий вступит в силу 20 января, но дату перенесли на 31 января.