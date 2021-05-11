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Вакцинация от гриппа: глава Минздрава предложил приобрести дополнительные дозы препарата

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предложил для прививочной кампании от сезонного гриппа осенью 2021 года приобрести дополнительно 2,5 млн доз препарата. Эту инициативу поддержал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания с членами правительства.

Отмечается, что в ходе совещания Степанов затронул тему вакцинации от гриппа осенью 2021 года. Глава Минздрава предложил приобрести для основных групп риска дополнительно около 2,5 млн доз вакцин.

Зеленский, реагируя на это предложение министра, сказал: “Я хотел бы получить всестороннюю стратегию программы вакцинации в Украине. Речь не только о COVID-19, но и о других необходимые прививки”.

Напомним, в марте в Украине открыли предварительную запись на вакцинацию от COVID через приложение "Дія". Это не очередь в классическом понимании, но с помощью такой записи государство собирает информацию о количестве желающих, которые будут вакцинированы как можно быстрее.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина" заявил, что власть до конца этого года планирует вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения.

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