Шмыгаль оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID в Украине

Украинские власти до конца этого года планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Украины. Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

Об этом заявил в интервью для РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, украинцы прожили год с COVID, еще год должен пойти на завершение борьбы.

"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - считает Шмыгаль.

Отметим, за вчера в Украине выявили 2208 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 119 человек и 8617 пациентов выздоровели от COVID-19.