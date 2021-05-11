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Шмыгаль оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 08:41
Шмыгаль оценил сроки достижения коллективного иммунитета от COVID в Украине Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Украинские власти до конца этого года планируют вакцинировать от коронавируса большинство взрослого населения Украины. Вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

Об этом заявил в интервью для РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, украинцы прожили год с COVID, еще год должен пойти на завершение борьбы.

"В следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет", - считает Шмыгаль.

Отметим, за вчера в Украине выявили 2208 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 119 человек и 8617 пациентов выздоровели от COVID-19.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев должны привить от COVID до Дня независимости.

Кроме того, украинские ученые прогнозируют, что из-за дефицита вакцин от COVID Украина может получить коллективный иммунитет от коронавируса только в 2023 году.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует в июле вакцинировать 70% взрослого населения Европы.

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