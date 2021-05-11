RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вакцинація від грипу: глава МОЗ запропонував придбати додаткові дози препарату

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запропонував для прищепної кампанії від сезонного грипу восени 2021 року придбати додатково 2,5 млн доз препарату. Цю ініціативу підтримав президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду.

Відзначається, що в ході наради Степанов торкнувся теми вакцинації від грипу восени 2021 року. Глава МОЗ запропонував придбати для основних груп ризику додатково близько 2,5 млн доз вакцин.

Зеленський, реагуючи на цю пропозицію міністра, сказав: “я хотів би отримати всебічну стратегію програми вакцинації в Україні. Мова не тільки про COVID-19, а й про інші необхідні щеплення".

Нагадаємо, попередній запис на вакцинацію від COVID через додаток "Дія" відкрили в березні. Це не черга в класичному розумінні, але за допомогою такого запису держава збирає інформацію про кількість охочих, які будуть вакциновані якомога швидше.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що влада до кінця цього року планує вакцинувати від коронавірусу більшість дорослого населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниГрип