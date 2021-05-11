Вакцинація від грипу: глава МОЗ запропонував придбати додаткові дози препарату

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запропонував для прищепної кампанії від сезонного грипу восени 2021 року придбати додатково 2,5 млн доз препарату. Цю ініціативу підтримав президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з членами уряду.

Відзначається, що в ході наради Степанов торкнувся теми вакцинації від грипу восени 2021 року. Глава МОЗ запропонував придбати для основних груп ризику додатково близько 2,5 млн доз вакцин.

Зеленський, реагуючи на цю пропозицію міністра, сказав: “я хотів би отримати всебічну стратегію програми вакцинації в Україні. Мова не тільки про COVID-19, а й про інші необхідні щеплення".