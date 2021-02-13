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Запись на вакцинацию от COVID откроют с 1 марта: кого будут ставить в очередь

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 16:13
Запись на вакцинацию от COVID откроют с 1 марта: кого будут ставить в очередь Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Запись на вакцинацию от коронавируса в Украине ориентировочно откроется с 1 марта 2021 года. Людей разделят на группы.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для граждан будет три варианта записи: через специальный веб-сайт, через электронную очередь у семейного врача и через горячую линию.

При этом он отметил, всех записавшихся будут распределять либо в приоритетные группы (например, старше 60 лет), либо ставить в лист ожидания.

Людей из листа ожидания будет вызывать на вакцинацию, если провакцинируют всех из приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины, добавил Ляшко.

Напомним, Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Как сообщало РБК-Украина, на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал ковидных больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи, выезжающие к ковидным больным.

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